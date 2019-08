Vettelův cíl se nezměnil, chce se stát mistrem světa s Ferrari, říká Binotto

Sebastian Vettel není v jednoduché pozici. Ani v páté sezóně s Ferrari pravděpodobně nezíská titul, letos ještě nevyhrál, udělal letos několik chyb a má mladého a velmi silného týmového kolegu. Není překvapením, že se mnohokrát spekulovalo o jeho konci u Ferrari, nebo ve F1 celkově. Vettel i Ferrari to však mnohokrát popřeli.

„Myslím, že jeho cíl se nezměnil. Chce se stát mistrem světa s Ferrari,“ řekl Binotto pro Autosport.

„Má tento velmi jasný cíl. Je zřejmé, že začátek sezóny je v tomto ohledu frustrující, protože není v nejlepším postavení, aby tohoto cíle dosáhl v roce 2019. Ale protože má tak silný cíl, ví přesně, co hledá.“

Vettelovi vyšly poslední dva závody před letní přestávkou, ale předtím udělal několik chyb. A nebylo to jen letos. Podle Binotta chyby souvisí s tím, že se Vettel snaží „kompenzovat deficit Ferrari proti hlavnímu soupeři Mercedesu. Šéf Ferrari uvedl, že „je to vždy snazší, když máte rychlé auto“.

„Je velmi analytický, pokud jde o způsob, jak se dívat na problémy a nedostatek tempa, a myslím, že to také pomáhá týmu, protože na konci je to jen pohled na fakta, pochopení toho, co je špatně, co je třeba zlepšit. Myslím, že v tomto ohledu má správný přístup.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek