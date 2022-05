Vettelovi se nelíbí předjíždění s DRS. Předjíždět by mělo jít i bez něj

Změny pravidel pro letošní rok měly zajistit, aby se k sobě vozy dostaly blíže a předjíždění bylo jednodušší.

„Myslím, že se můžete dostat blíže, ale také je tu menší efekt odporu vzduchu a do jisté míry se na DRS spoléháme asi více než v minulosti,“ řekl Vettel pro Motorsport.com o letošních vozech.

„Zajímavé by bylo DRS vypnout a zjistit, jak to se závoděním skutečně je a jestli jste schopni předjíždět mnohem lépe než v minulosti.“

„Já jsem k DRS jen trochu zdrženlivý, protože byl zaveden jako pomocník, který má pomoci při předjíždění, ale teď mám trochu pocit, že je to jediná věc, která vám občas umožňuje předjíždět.“

„Ideální by bylo, kdybychom měli takovou sadu předpisů, která by nám umožnila sledovat jiný vůz a závodit bez DRS.“

„DRS tu nebyl 70 let, byl zaveden před deseti lety, aby pomohl, jako experiment.“

„Myslím, že předjíždění by mělo být vždy výsledkem snahy a ne určeno tím, že jste v zóně a dostanete DRS.“

„V Džiddě byli jezdci, kteří brzdili na čáře DRS a snažili se být druzí, kdo tuto čáru přejede. To je jiný typ závodění. Nemyslím si, že bychom měli jít touto cestou. Ale jsme stále na začátku projektu. Určitě se dá jiný vůz sledovat blíže. Předjíždění je stále těžké, ale měla by to být snaha a měla by to být odměna, když se vám podaří předjet.“

F1 chce DRS v budoucnu zrušit. V nejbližší době to však zřejmě nebude.