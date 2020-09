Vettelovi se myšlenka reverzního roštu nelíbí

Formule 1 po Monze opět otevřela otázku reverzních roštů. V některých víkendech by se v sobotu místo kvalifikace odjel krátký závod, který by určil startovní pořadí pro nedělní závod. Do kvalifikačního závodu by jezdci nastoupili v reverzním pořadí – vzalo by se pořadí v šampionátu a otočilo.

Proti zavedení tohoto „experimentu“ byl letos Mercedes. Příští rok ale může návrh projít i v případě, že budou dva týmy proti.

„Pokud to budete tlačit tímto směrem, je to svědectví toho, že jste nepřišli s pravidly a nástroji, které by více sjednotily startovní pole a zlepšily závodění na trati,“ uvedl Vettel v odpovědi na otázku webu RaceFans.

„Chci připomenout, že jsme měli nová pravidla pro přední křídlo, která každého stála jmění, ale pokud jde o závodění, tak se nakonec příliš nezměnilo“

Vettel připomenul, že v roce 2022 dojde ke změnám pravidel. „Myslím, že to musíme napravit a řešit hlavní body, místo toho, abychom se pokoušeli hrát v loterii.“

Vettel uvedl, že využití reverzního startovního roštu k dosažení neočekávaných výsledků „je proti prvku sportu a soutěžení“.

„Jako soutěžící, i když nemám rád, když vyhrávají ostatní, musím akceptovat, že vyhráli, nebo odvedli lepší práci. Proto si myslím, že by bylo špatné se to ve jménu sportu snažit promíchat.“