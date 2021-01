Vettelovi podle Wolffa pomůže změna týmu. Očekává od něj hodně

Vettel po šesti letech opustil Ferrari, obzvlášť poslední sezóna přitom byla pro čtyřnásobného mistra světa velmi náročná. Jeho maximem bylo třetí místo v Turecku, zejména v kvalifikacích se ale Vettel trápil. Ze sedmnácti kvalifikací jen třikrát postoupil do třetí části mezi deset nejrychlejších.

Po oznámení jeho odchodu z týmu se mu také nedostávalo stejných dílů jako týmovému kolegovi Charlesi Leclercovi. A ačkoliv se neočekává, že by Aston Martin (ještě do minulé sezóny Racing Point, pozn. redakce) pravidelně bojoval o vítězství, majitel týmu Lawrence Stroll věří, že Vettel dokáže jeho tým posunout na vyšší úroveň.

Tento názor sdílí také Wolff, který je akcionářem Astonu Martin. „Sebastian potřeboval především jednu věc, a to změnu prostředí. Když se stále více dostáváte do negativní spirály, musí přijít změna. To je to, co udělal. Nyní je ve zcela jiném prostředí,“ řekl Wolff v rozhovoru pro RTL.

„Nemyslím si, že by nedosahoval výsledků. Byly to celkové podmínky, které se zhoršovaly, a týmová práce, která byla narušena. Letos od Sebastiana očekávám hodně a doufám, že bude mít dobrý začátek. Kapitola Astonu Martin jako továrního týmu teprve začíná a Sebastian Vettel je jedním z pilířů tohoto projektu,“ dodal Wolff.

Vettel se již plně zapojil do příprav na novou sezónu. Navštívil továrnu týmu a absolvoval také první tvarování závodní sedačky.

„Každý je jiný, všichni ale pravděpodobně mají rádi prostředí, kde stojí všichni při sobě a pracují jeden pro druhého,“ řekl Vettel.

„Zatím je pro mě v Astonu Martin samozřejmě spousta nových tváří, ale jsem si jistý, že to bude fungovat. Vždy musíte být otevřeni novým věcem. Potkám spoustu nových lidí, nové způsoby práce, nový přístup.“