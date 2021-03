Vettelovi po předsezónních testech chybí odjet 100 kol

Čtyřnásobný mistr světa dnes zakončil předsezónní testy s novým týmem, ke kterému přestoupil z Ferrari. V neděli zvládl odjet jen 56 kol a zajetým časem porazil pouze svého týmového kolegu Lance Strolla.

Vettel po třech dnech testů odjel nejméně kol ze všech jezdců, kteří v Bahrajnu jezdili více než jeden den. Vettel odjel 117 kol, o 34 kol více než Roy Nissany. Testovací pilot Williamsu ale jezdil pouze v pátek.

Na otázku, o kolik kol zaostal za původním plánem, Vettel jasně řekl. „100 kol! Samozřejmě bych toho rád odjel více, to je nejdůležitější. Dnešek byl velmi rušný, snažil jsem se využít čas na trati, což se mi myslím podařilo. Bylo to pro mě velmi dobré a naučil jsem se spoustu věcí, teď si je samozřejmě musím zapamatovat, poskytnout zpětnou vazbu a posunout se vpřed,“ řekl Vettel.

„Celkově je to asi 100 kol, co mi chybí odjet, je to podobně jako Lancovi (Strollovi). Oba jsme evidentně neodjeli tolik, kolik jsme chtěli. Ale je to tak, jak to je a musíme se posunout.“

Podle Vettela bylo důležitější pokusit se odjet co nejvíce kilometrů a tím porozumět letošnímu vozu, než se snažit hledat limity zajížděním nejrychlejších kol.

„Důležitější než jedno kolo je opravdu pochopit vůz, k tomu pomůže jen odjet další a další kola. Zajet pak rychlé kolo je jen o tom poskládat věci dohromady, toho se nebojím,“ vysvětluje Vettel ztrátu šesti sekund, kterou dnes měl na nejrychlejšího Maxe Verstappena.

Podle Vettela je také nemožné odhadovat, jak si Aston Martin stojí v porovnání s konkurenty.

„Kde jsme? Myslím, že je to velmi těžké určit z pohledu konkurenceschopnosti. Neodjeli jsme příliš mnoho jízd, které by se rovnaly jízdám ostatních, abychom měli možnost srovnání. Nemyslím si ale, že je to příliš důležité, protože to zjistíme za dva týdny (pří prvním závodu sezóny, pozn. redakce).

„Samozřejmě se toho ještě musíme spoustu naučit o autě, pokud jde o nastavení a podobně, myslím ale, že všichni jsou ve stejné pozici. S třemi dny jízd není možné získat všechno. V prvních pár závodech bude obzvlášť pro mě křivka učení velmi strmá.“