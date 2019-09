Vettelové nerostou na stromech, říká Tost. Věří, že Albon zůstane u Red Bullu

Red Bull si Albona ve svém voze „testuje“. Teprve později rozhodne, kdo bude jezdit vedle Maxe Verstappena v příštím roce. Velmi pravděpodobně to bude někdo ze současných jezdců Toro Rosso nebo právě Albon.

„Bohužel si myslím, že je pryč, ale nikdy nevíte, co se ve formuli 1 stane,“ řekl Tost agentuře Reuters, když se ho zeptala, zda si myslí, že se Albon vrátí.

Tostovi na druhou stranu není líto, když jezdec odejde do Red Bullu – spíše naopak. Toro Rosso funguje jako juniorka Red Bullu. Za poslední roky vychovala několik úspěšných jezdců, jako jsou Sebastian Vettel, Max Verstappen nebo Daniel Ricciardo. Konec konců i Buemi nebo Vergne udělali úspěšnou kariéru, i když mimo F1.

„Stěžoval bych si, kdyby Red Bull bral jezdce zvenčí,“ pokračuje Tost. „Pak bychom měli vážný problém. Dokud jsou naši jezdci dostatečně dobří, je to v pořádku. Jsem z toho víc než šťastný. Cítím se dobře, když jezdec jde do Red Bull Racing a vyhrává závody. To je to nejlepší. Pak víme, že jsme si udělali domácí úkoly.“

Albon Tosta překvapil. „Nečekal jsem, že odvede tak dobrou práci. Je to pozitivní překvapení.“

Ne každý ale uspěje. Z Toro Rosso vede obvykle cesta do Red Bullu nebo ven z F1.

„Když mladí jezdci přicházejí do Toro Rosso, vždy jim říkám, že nyní jim začíná skutečný život v motorsportu. Musí být opravdu soustředění a žít na 100 % formulí 1. Někteří to chápou, jiní ne. A pokud to nepochopí, tak skončí venku. Je to jednoduché.“

V poslední době se zdá, že pramen Red Bullu trochu vyschnul. Toro Rosso muselo dokonce povolat zpět Kvjata. Tost s tím ale úplně nesouhlasí.

„Verstappenové nebo Vettelové nerostou na stromech jako jablka, které si můžete každý podzim utrhnout. Ve formuli 3 je několik mladých jezdců a myslím si, že někteří z nich budou mít budoucnost, ale vyžaduje to čas.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson