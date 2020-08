Vettelova porucha přišla zcela bez varování

Sebastian Vettel (7./14.)

Čtyřnásobný mistr světa v prvních čtyřech závodech sezony 2020 nasbíral pouze deset bodů, což stačí jen na třinácté místo v průběžném pořadí. Ani GP 70. výročí F1 pro něho nezačala zrovna růžově, když musel odstavit svůj vůz v zatáčce Copse.

„Bylo to bez varování, zčistajasna. Technická závada, musíme zjistit, o co přesně šlo. Než přesně pochopíme, co se stalo, bude to trvat pár dní. Motor se musí dovézt do Maranella, kde může být podroben zevrubné analýze,“ řekl Vettel.

Charles Leclerc (5./7.)

Leclercovi se výraznější technické problémy vyhnuly. Monačana však dvakrát nepotěšily slabiny Ferrari na střední směsi, která bude o tomto víkendu zřejmě klíčová.

„Bylo to vážně dost zvláštní. Obvykle máme trable s měkčí směsí, ale dnes jsme se prali se středně tvrdými gumami víc než ostatní. Mezi střední a měkkou směsí jsme pociťovali velký rozdíl v přilnavosti, což se tu soupeřům nestávalo. Musíme přijít na to, proč jsme na středních pneu tak pomalí,“ ví Leclerc.