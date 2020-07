Vettela překvapilo, že s ním končíme, říká Binotto. Uvedl důvody konce čtyřnásobného šampiona

Sebastian Vettel včera uvedl, že mu Binotto jednoho krásného dne zavolal, aby mu oznámil, že s ním už Scuderia pro příští rok nepočítá. Vettela podobný postup překvapil.

„Určitě jsme mu během zimy vždy říkali soukromě a veřejně, že je naší první volbou, což potvrzuji,“ řekl Mattia Binotto.

„Je normální, že během zimního období se nás mnoho jezdců ptá, zda existují nějaké příležitosti k závodění pro Ferrari, takže jsme určitě byli kontaktováni. Naši pozici to ale nezměnilo, takže Seb byl pro nás první volbou.“

„Co se stalo od té doby? Myslím, že je to situace v oblasti viru a pandemie, která změnila celý svět, nejen náš motorsport, F1. Rozpočtový strop se změnil poměrně hodně, je mnohem přísnější, pravidla byla odložena z roku 21 na rok 22, což pro nás bylo docela důležité. Auta byla pro rok 2020 a 21 zamrazena nebo téměř zmrazena.“

„Řekněme, že se celá situace změnila. A navíc sezóna nezačala, takže ani Seb neměl příležitost se vrátit na trať, aby dokázal, jak moc byl skutečně motivován jezdit za Ferrari, což pro něj bylo nešťastné.“

„Přijali jsme rozhodnutí. Bylo to naše rozhodnutí, naše odpovědnost a my jsme mu to sdělili. Slyšel jsem, že byl překvapený – vzpomínám si, že byl překvapený. Ano, to chápu. Je celkem normální být překvapený.“

„Přijal naše rozhodnutí, ale řekl bych, že i dnes s ním není úplně spokojený. A znovu je třeba říct, že je to zcela normální.“

„Myslím, že to bylo skvělé období, pět let, šest let s aktuální sezónou. Je to skvělý šampion, ale také skvělý člověk. Myslím, že všichni ve Ferrari, naši fanoušci, zaměstnanci, opravdu milují čas strávený s ním.“

Foto: Getty Images / Lars Baron