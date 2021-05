Vettela podle Szafnauera sráží nestabilita zadní části vozu. Nové díly mohou pomoci

Šéf týmu Aston Martin Otmar Szafnauer uvedl, že se Sebastian Vettel při nájezdu do zatáček potýká s nestabilitou zadní části vozu.

„Zejména tady je to trochu o nestabilitě v zadní části vozu při nájezdu do zatáčky, ale myslím, že největší problém je v její variabilitě,“ řekl Szafnauer.

„Když je to pořád stejné, tak se můžete dostat na limit a zůstat tam a jet o něco rychleji. Problém však nastane, když se to mění a vy nevíte, co můžete očekávat.“

„Čím více s autem jezdíte, čím víc ho cítíte nebo s ním jezdíte, tím víc dokážete takové věci předvídat. Je to jen otázka času stráveného v sedačce.

Szafnauer se domnívá, že Vettelova nedostatečná jistota v zadní části vozu pramení ze ztráty přítlaku v roce 2021. FIA právě v zadní části podlahy upravila pravidla, aby snížila přítlak vozů kvůli snížení zátěže pneumatik.

„Lék bude pramenit ze spousty dobré práce v aerodynamickém tunelu a z toho, že v několika příštích závodech přineseme nové části vozu, abychom získali zpět část přítlaku, který jsme ztratili v zadní části. Přesně odtud to pochází. Je tu cesta. Například už v příštím závodě přijdou nějaká vylepšení, a poté dojde i k dalším upgradům.“