Vettela nechceme, zopakoval Helmut Marko

Z jistého úhlu pohledu přišla zpráva o konci Vettela u Ferrari jako blesk z čistého nebe. Minimálně jsme ji neočekávali tak brzo. Na druhou stranu se o Vettelově budoucnosti u týmu spekulovalo už od loňského roku.

Na začátku roku řekl Marko pro Sky, že návrat Vettela do Red Bullu je nepravděpodobný, protože si nemohou finančně dovolit dvě velké hvězdy. Na svém názoru nic nezměnil.

Případný příchod Vettela do týmu není podle Marka „tématem“. „Můj výrok byl, že nemůžeme mít dva ‚Vs‘ v Red Bullu,“ řekl Marko pro Autosport. „Nemáme chuť do toho jít finančně. A ani si to nemůžeme dovolit.“

„Částky, které mu Ferrari nabídlo, jsou na míle daleko ve srovnání s tím, co vydělá Albon. Nemůžeme si dovolit dvě hvězdy a neuděláme to.“

Marko připustil, že je s Vettelem v kontaktu, ale zdůraznil, že Němec byl informován, že v tuto chvíli je situace jasná – tým už má číslo jedna a tím je Verstappen.

Foto: Getty Images