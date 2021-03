Vettela mrzí výpadek v Q1. Kvůli Mazepinovi a Sainzovi nemohl zlepšit svůj čas

Německý pilot si musel postup z první části kvalifikace zajistit až druhým pokusem. Ten mu však dvakrát přerušily žluté vlajky, kvůli kterým nemohl zlepšit svůj čas a zůstal mezi pěti nejpomalejšími.

Nejprve Vettel musel zpomalit už v první zatáčce, kde zůstal stát roztočený Nikita Mazepin z Haasu, který v přípravě na rychlé kolo na rovince před cílem předjel několik svých soupeřů včetně Vettela.

V 8. zatáčce Vettelova závěrečného pokusu pak vlály žluté vlajky kvůli Carlosu Sainzovi, který ztratil kontrolu nad svým ferrari.

Vettel je sice s průběhem kvalifikace nespokojen, z 18. místa na roštu ale nepanikaří.

„Kdybych teď panikařil, ničemu by to nepomohlo. Jsem samozřejmě naštvaný, nemohli jsme za to, že jsme nepostoupili, ale musíme to přijmout a udělat, co je v našich silách, abychom se připravili na zítra,“ řekl Vettel pro Sky Sports F1.

V rozhovoru pro Motorsport.com pak přiznal, že jen velmi těsně stihl najet do závěrečného pokusu, který ale nakonec ovlivnily žluté vlajky.

„V posledním sektoru při zahřívání tam byl zmatek. Do měřeného kola jsem najel, když zbývala méně než sekunda. Pak jsem měl dvakrát žluté vlajky, v té fázi jsme toho nemohli příliš mnoho udělat.“

Vettel přiznává, že se po přestupu k Astonu Martin stále hledá. Po náročných předsezónních testech se Vettel necítil ve voze dobře ani ve volných trénincích, v kvalifikaci už byla situace ale lepší.

„V tréninku jsem nebyl příliš spokojen. V kvalifikaci jsem se cítil mnohem lépe, ale neodjel jsem to kolo. Nejsme tam, kde bychom chtěli být. Navíc si myslím, že se stále učím, my se stále učíme. Zkoušíme spoustu věcí, abychom více pochopili vůz,“ řekl Vettel.

„Byl tam potenciál být mnohem rychlejší. Myslím, že je před námi ještě spousta práce. Snad zítra budeme mít dobrý závod. Myslím, že se můžeme zlepšit a uvidíme, co zítřek přinese.“

Jeho týmovému kolegovi Lanci Strollovi se podařilo dostat až do třetí části kvalifikace, kde byl ale nejpomalejší a skončil desátý.