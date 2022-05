Vettela by u Astonu Martin mohl v příštím roce nahradit Alonso

Spekuluje se, zda Vettel u Astonu Martin neskončí. Forma týmu letos není dobrá, i když v Imole jezdci bodovali a spravili si tak alespoň trochu chuť po předešlých špatných víkendech.

F1 Insider ale diskusi otočil. Podle webu se šušká, že by Vettela mohl v roce 2023 nahradit Fernando Alonso.

Alonsovi i Vettelovi končí smlouva. Španěl navíc nedávno sám trochu vytvořil prostor pro letní spekulace, když uvedl, že chce ve F1 pokračovat, ale nemusí to být nutně u Alpine.

„Myslím, že budu závodit ještě několik let. Ještě dva nebo tři roky. Pokud to bude s Alpine, dobře, pokud to bude s jiným týmem, také dobře. Zjistím to a pravděpodobně začnu jednat v létě.“

Pokud by Alonso skutečně přestoupil, Alpine by mohl místo něj angažovat svého juniora Piastriho.