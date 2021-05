Vettel získal pátým místem v Monaku první body za Aston Martin

Čtyřnásobný mistr světa do závodu startoval ze sedmé pozice za Lewisem Hamiltonem. Pozdější zastávkou v boxech se však Vettel dostal na páté místo před Hamiltona i Pierra Gaslyho z AlphaTauri.

„Byl to dobrý den, máme na bodech obě auta. Na to jsme čekali,“ řekl Vettel.

„Pro nás všechny v týmu je to velmi důležitý den. Je to také skvělá zpráva pro všechny v továrně. Monako má vždy potenciál být výjimečným závodem a tento víkend nám to vyšlo.“

Vettel doufá, že na první body v sezóně s Astonem Martin naváže i za dva týdny v Baku.

„Je to dlouhý rok. Byla to zřejmě jen otázka času. Páté místo je pro nás rozhodně velmi dobrý výsledek. Vezmeme body a snad budeme stejně silní i v Baku. Je to městský okruh, ačkoliv je velmi odlišný, protože je velmi rychlý s jednou dlouhou rovinkou, ale uvidíme, co můžeme dělat.“



Foto: Pirelli

Bodoval i Stroll

Bodově úspěšný víkend v Monaku pro Aston Martin podtrhl osmým místem také druhý pilot týmu Lance Stroll.