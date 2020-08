Vettel zažívá nejhorší začátek sezóny od dob v Toro Rosso. Frustrovaný nejsem, říká

Sebastian Vettel byl letos nejlépe šestý. Na svém kontě má 16 bodů. Jedná se o jeho nejhorší výsledek na začátku sezóny od roku 2008. Tehdy ještě v Toro Rosso získal v prvních šesti závodech body jen jednou, když skončil pátý v Monaku.

„Nemyslím si, že je spravedlivé označovat takto sezóny nebo závody,“ řekl Vettel pro Motorsport.com. „Vím, že mnoho lidí má tendenci říkat, že to byl můj nejlepší závod nebo nejhorší závod nebo nejlepší výkon nebo nejhorší výkon vůbec. Myslím, že je těžké něco takového tvrdit, protože těch závodů bylo tolik.“

„Ať je situace jakákoliv, tak vím, že důvěřuji lidem okolo sebe a klukům, kteří pracují na mém autě.“

„Trápil jsem se, protože mi chybí důvěra v auto a ta pochází z nedostatku přilnavosti. Stále se snažíme pochopit, odkud přesně to pochází, ale zároveň musíme pokročit, jít dál a znovu se s tím vypořádat.“

Na dotaz, zda je frustrovaný, odpověděl Vettel, že není. „Frustrovaný ne, ale byl jsem už šťastnější. Samozřejmě miluji souboje vpředu, vítězství a ten pocit z dosahování skvělých výsledků. To se nám však nedaří.“

„Letos to bude obtížné s balíčkem, který máme, ale myslím, že Charles dokázal, že stále můžete zajet dobré závody.“

Podle Vettela to už takhle ve F1 někdy funguje. „Celkově, pokud to shrnu, není to nejlepší začátek sezóny, jaký jsem kdy měl, ale není to frustrace.“