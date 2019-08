Vettel zatím neví, jak si Ferrari stojí. Leclerc doufá v déšť

Před příjezdem na Hungaroring se očekávalo, že pomalá trať bude Mercedesu svědčit. Lewis Hamilton to potvrdil nejrychlejším časem v prvním tréninku.

Vettel na něj však ztratil pouze 0,166 sekundy a skončil třetí.

„Nebylo to špatné. Myslím, že máme nějaký prostor pro zlepšení. Trochu jsem se potýkal s tím dostat v tom jednom konkrétním kole z vozu všechno. Je těžké říct, jak na tom jsme v porovnání s ostatními, uvidíme zítra. Měl jsem velké rezervy. V těchto podmínkách je podle mě důležitější najít odpověď pro vůz než časy na kolo,“ řekl Vettel.

Leclerc nestačil

Jeho týmový kolega Charles Leclerc za Vettelem zaostal. V prvním tréninku, který se jel na suchu, ztratil na čtyřnásobného mistra světa téměř sekundu. Monačan si stěžoval na problémy s vyvážením a doufá v déšť.

„V tuto chvíli nejsem příliš spokojen z pohledu vyvážení vozu, musím na tom celkem zapracovat. Myslím, že na mokru jsem na tom byl lépe. Celkově se trochu potýkáme s úrovní přítlaku,“ řekl Leclerc.

„Bude to o tom zkusit předvídat, co se stane v neděli. Myslím, že v neděli bude všechno jinak. Mnohem tepleji, než bylo dnes, žádný déšť, uvidíme. Samozřejmě to bylo o těch kolech před změnou podmínek. Uvidíme zítra, snad bude pršet,“ doufá Leclerc.

