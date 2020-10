Vettel vysvětlil, proč nakonec kývl Astonu Martin

Sebastian Vettel v příštím roce nahradí u Astonu Martin Sergia Péreze. Při pohledu na současné rozložení sil si polepší, ale je otázkou, zda bývalá Force Indie má na to, aby bojovala o nejvyšší příčky. Vettel v podcastu F1 Beyond the Grid popsal důvody, které ho vedly k podpisu smlouvy.

„To, co Lawrence dělá a skutečnost, že se tým rozrůstá. Bylo tam mnoho faktorů,“ řekl Vettel.

„Některé položky se daly snadno odškrtnout, pokud jde o výkon, závodní stránku věci: kde je tým, kde by tým mohl být, potenciál a tak dále. Ale bylo to myšlení a vůle něco opravdu udělat, udělat něco dobrého, něco spojit.“

„Zní to jako zábavný projekt, něco, čeho jsem se nakonec rozhodl být součástí. Je to velmi odlišné od Ferrari, odehraje se spousta věcí.“

„Je to neuvěřitelně náročná cesta pro celý tým, a když se připojím, doufám, že mohu přispět k mnoha věcem a odvést dobrou práci uvnitř i vně vozu.“

Vettel přišel do Ferrari v roce 2015 s cílem napodobit Michaela Schumachera, ale to se nepovedlo.

„Je pravda, že jsem neuspěl, protože jsem si stanovil misi nebo cíl vyhrát šampionát s Ferrari, takže jsem selhal, protože jsem to nedokázal udělat.“

„Jsou věci, které jsem možná měl udělat lépe, věci, které jsem možná měl vidět dříve, boje, do kterých jsem neměl jít. Ale zase mě všechno, co se stalo, přivedlo tam, kde jsem teď.“

„Je pravda, že jsem selhal, protože jsem si dal za cíl vyhrát světový šampionát s Ferrari. Neuspěl jsem, nedokázal jsem to. Pokud mám být spravedlivý a tvrdý, musím přiznat, že jsem selhal.“