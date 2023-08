Vettel ve svém posledním roce ve F1 omezil létání, na většinu evropských závodů jel autem

Dnes již bývalý pilot formule 1 Sebastian Vettel je znám svým zájmem o ekologii a hledání možností, jak zlepšit život na Zemi. Nyní přiznal, že ve snaze snížit svou uhlíkovou stopu v poslední sezóně při cestách na většinu evropských závodů používal automobil.

Čtyřnásobný mistr světa odešel z F1 po loňské sezóně a nyní pro oficiální stránky Red Bullu řekl, že místo letadla zvolil vloni pro svou cestu z domova ve Švýcarsku na závody v Itálii, Španělsku, Monaku, Rakousku, Francii, Belgii a Nizozemsku jízdu osobním automobilem.

„Před pár lety jsem začal měřit svou uhlíkovou stopu. Zapsal jsem si každý kilometr v autě, každý let, každou noc v hotelu. Když jsem viděl to číslo a porovnal ho s průměrným člověkem, vyrazilo mi to dech. Rozhodl jsem se, že to omezím,“ řekl Vettel.

„Velkou část mé uhlíkové stopy snížilo omezení letů. Kromě Silverstonu a Budapešti jsem v poslední sezóně jezdil na všechny evropské závody autem.“

Podle Vettela to byl jen další přirozený krok vedle dalších věcí, které dělá v osobním životě.

„Nechci nikomu nic diktovat nebo ze sebe dělat anděla, ale takhle jsem začal od sebe. Neměl jsem pocit, že si něco odpírám. Připadalo mi to úplně logické, jako všechny další změny, které jsem v životě udělal. Cítil jsem se velmi spokojeně.“

Vettel skutečně začal od sebe. Během pandemie například založil včelí farmu, vysázel stromy, na Silverstonu pomáhal dobrovolníkům uklízet odpadky na tribunách po skončení závodu.

„Pro teenagera je řidičák lístkem ke svobodě. V motorsportu jsem nejprve hodně řídil, brzy jsem ale začal být unavený z dlouhých vzdáleností ujetých po silnici. Tak ke slovu přišlo letadlo a později soukromé letadlo, protože úspora času byla obrovská. Krok zpátky byl ale dobrý. Lépe plánujte věci a vezměte je do vlastních rukou.

„Nemohl jsem se plavit do Austrálie, protože bych nestihl závod, nebo ten následující. Ale když jsem mohl, vždy jsem se rád vrátil na pevninu a pozoroval věci, které bych z letadla neviděl. Zjistil jsem, že ta ztráta času není vůbec ztrátou.“