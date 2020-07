Vettel v Racing Pointu? Já bych ho jako šéf týmu asi nevzal, říká Eddie Jordan

Byla to Force India, dnes je to Racing Point a příští rok to bude Aston Martin. Úplně na začátku ale nesl tým ze Silverstonu do roku 2005 jméno Jordan.

Pokud by ho Eddie Jordan stále vlastnil, nebo byl alespoň jeho šéfem,, pravděpodobně by Sebastiana Vettela neangažoval.

„Moje první vítězství bylo s Damonem Hillem, který byl blízko důchodového věku,“ řekl Jordan v podcastu F1 Nation. Hill vyhrál Velkou cenu Belgie v roce 1998. V té době měl 38 let.

„Čtyřnásobný mistr světa Vettel má velkou hodnotu pro jakýkoliv tým. Ale zničili byste tým, který má Sergia s větším množstvím peněz a dobrý rytmus v organizaci?“

„Může vzkřísit jiskru, oheň, nadšení a charisma, které měl? Bude to v jeho věku obtížné. Najal bych si ho? Pravděpodobně ne, protože si myslím, že sem přichází příliš mnoho mladých kluků.“

Jordan si myslí, že Vettel by nyní neporazil Hamiltona, ani kdyby měl stejné auto.

„Před rokem bylo velmi málo lidí, kteří věřili, že ho Charles Leclerc ve svém prvním roce v mnoha ohledech úplně zničí, ale přesto to udělal.“

„Říkáte mi, že v podobném autě by mohl bojovat proti špičce s Lewisem Hamiltonem? Momentálně to psychologicky nemůže udělat ani s Charlesem Leclercem. Může to udělat s Lewisem? Nemyslím si to, a tak bych to viděl, kdybych byl šéfem týmu.“