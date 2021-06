Vettel v cíli závodu popřál Pérezovi Veselé Vánoce

Sebastian Vettel získal pro Aston Martin první stupně vítězů. Na bedně se sešli tři jezdci s vazbami na Red Bullu. Vettel měl radost nejen z vlastního úspěchu, ale podle svých slov byl šťastný také za Péreze. V týmovém rádiu mu poslal vzkaz:

„Felicidades or Feliz Navidad or whatever you say to checo i'm happy for him.“

Prvním španělským slovem se Vettel více méně trefil, protože znamená všechno nejlepší nebo blahopřeji, i když vhodnější by bylo použít slovo „Enhorabuena“ (čti enorabuena).

Feliz Navidad jsou ale ve španělštině Veselé Vánoce. Jedná se patrně o první přání k Vánocům, které Checo Pérez letos dostal.