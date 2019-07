Vettel uznal vinu za kolizi s Verstappenem

Pilot Ferrari zezadu narazil do Verstappenova red bullu při brzdění do zatáčky Vale krátce poté, co Verstappen předjel čtyřnásobného mistra světa v souboji o třetí místo. Němec ale nestihl zareagovat a zezadu sestřelil Verstappena.

Oba jezdci skončili v únikové zóně s poškozeným vozem, ale jak Verstappen, tak Vettel ale mohli pokračovat v závodě.

„Je to moje chyba. Předjel mě v nájezdu do Stowe, ale byl trochu dlouhý, což mi dalo šanci vrátit mu to. Na sekundu se pak zdálo, že půjde doprava a vlevo bude prostor, do kterého jsem doufal, že se dostanu. Ale neotevřel se a v tu chvíli už bylo příliš pozdě, já byl příliš blízko a narazil jsem do něj,“ řekl Verstappen.

Po konci závodu pak Vettel přišel za Verstappenem a osobně se mu omluvil.

Parc Ferme...



Seb gets out of his car and immediately apologises to Max 👏#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/65QQX8mri3 — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

Vettel dostal v závodě za incident penalizaci 10 sekund a dva trestné body a dojel po výměně předního křídla na 16. pozici.

Verstappen měl značně poškozený vůz

Vítěz předchozího závodu v Rakousku Verstappen měl po nehodě poškozený vůz, který doznal újmy i tím, že po kontaktu s Vettelovým ferrari přeskočil vyvýšený obrubník.

„Myslím, že to neodhadl na brzdách, proto najel do zadní části (Verstappenova vozu). Už jsem s ním ale mluvil a okamžitě po vystoupení z auta se mi omluvil. Je to zklamání, ale teď to už nezměníte. Pak víte, že boj o stupně vítězů je ztracen. Snažíte se vrátit zpátky, což bylo po té ráně trochu překvapivé, když jsem i přeletěl přes ten vyvýšený obrubník,“ řekl Verstappen.

„Posilovač řízení byl více méně zničený, takže to pro mě bylo celkem náročné. Sedačka vyskočila, takže jsem se tam docela dost posouval, a i podlaha byla velmi poškozená. Difuzor byl poškozen, podlaha praskla. Pod autem jsem viděl, jak odpadávaly díly, což nebylo skvělé. Auto nebylo takové, jaké mělo být, ale jsem samozřejmě rád za páté místo.“

Nebýt incidentu s Vettelem, byl by Verstappen podle svých slov na stupních vítězů.

„V závodě jsme byli jasně rychlejší než Ferrari. Nikdy jsem neměl čistá kola a myslím, že Lewis (Hamilton) byl opravdu rychlý, dnes jsme ale rozhodně mohli skončit druzí nebo třetí.“

Foto: Getty Images / Charles Coates