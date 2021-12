Vettel uspořádal v Saúdské Arábii závod jen pro ženy

„Měli jsme na trati skupinu sedmi nebo osmi dívek a žen a připravili jsme pěknou akci pouze pro ně,“ řekl Vettel v Džiddě. „Snažil jsem se předat některé ze svých životních zkušeností a samozřejmě zkušeností na trati, udělat něco společně, aby si zvýšily sebevědomí.“

„Je zřejmé, že v Saúdské Arábii mohou ženy řídit auto teprve od roku 2018. Některé z nich tedy licenci měly jiné ne. Některé z nich byly velkými fanynkami F1, jiné neměly do dneška nic společného s formulí 1 nebo závoděním.“



„Šlo o dobrý mix žen z různých prostředí a skvělá událost – všichni byli nesmírně šťastní. Velmi mě inspirovaly jejich příběhy a jejich původ, jejich pozitivita ohledně změny v zemi.“

„Je pravda, že pokud se podíváme ze západní nebo evropské optiky, stále existuje spousta věcí, které by se měly zlepšit a které je třeba řešit, ale je také pravda, že některé věci se mění.“



Podle Vettela je situaci v zemi těžké posoudit, když v ní tráví jen pár dní. „Pro mě bylo důležité některé z těchto žen poznat. Myslím, že to byl velmi nezapomenutelný a inspirativní den a skvělý způsob, jak začít víkend, a to je hlavní věc – zaměřit se na to pozitivní.“