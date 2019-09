Vettel trpí nemocí jménem Leclerc, píše italský tisk

„Leclerc, mistrovské dílo na trati. Monza oslavuje vítěze,“ píše Corriere della Sera.

„Vítězství talentu zvýrazňuje krizi ztraceného šampióna. Dva ze dvou. Ferrari čekalo na Spa a Monzu jako na záchranné tratě v obtížné sezóně, ale nečekali, že vyhrají obě se stejným jezdcem – Charlesem Leclercem.“

„Jednadvacetiletý jezdec nesl tým na svých bedrech a dvakrát porazil mistra světa Lewise Hamiltona.“

„Monza 2019 proslavila pilota s mimořádným talentem a gigantickými vlastnostmi a potvrzuje jeho posun před Sebastiana Vettela v šampionátu. Charles ho ničí v oblasti konkurenceschopnosti i po psychické stránce.“

„Senna by byl na Leclerca hrdý. Když helma zakryla jeho sladký pohled a jemnou tvář, proměnil se v monstrum. Nemilosrdné, pokud jde o použití zbraní: síly, inteligence a odhodlání.“

„Leclerc převzal Ferrari v Monze a získal hodnost kapitána. Jednou se stane šampionem. Už je na cestě k tomu a možná ani nebude muset čekat dlouho, pokud Ferrari lépe zorganizuje svou příští sezónu.“

„Až dosud byl kapitánem Seb, ale teď není. Začíná být stále nervóznější. Němec trpí ve Ferrari eskalací schopností svého mladšího týmového kolegy, talentem, který akceleruje jeho kariéru. Chápeme, že Sebastian Vettel není klidný. Dopouští se příliš mnoha chyb a to dokonce i v Monze.“

„Jeho srdce a jeho hlava mají obtížně léčitelnou chorobu zvanou Leclerc. Mattia Binotto, hlavní lékař Ferrari, je tou pravou osobou, která najde nejúčinnější terapii.“

