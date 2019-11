Vettel srovnává Multi 21 s týmovými příkazy u Ferrari

Na startu v Rusku se Sebastian Vettel vyvezl v závěsu za Charlesem Leclercem a dostal se na první místo. V dalších kolech pak odmítl pustit Leclerca zpět. Ferrari se podařilo prohodit jezdce až v boxech.

Někteří to srovnávali s Grand Prix Malajsie 2013 a slavným příkazem Multi 21. Red Bull tehdy zakázal Vettelovi útočit na Marka Webbera, ale ten neuposlechl a Australana předjel.

„V autě je někdy těžké vědět o všem, protože nevidíte všechno,“ řekl Vettel pro Motorsport.com.

„Záleží na situaci. Podle mě to nelze jen tak zjednodušit a říct, že tenhle měl pravdu a ten neměl.“

„Samozřejmě, že když se podíváte zpět na to s Markem, byla to jiná situace, protože jsme spolupracovali mnoho let a nemyslím si, že zrovna dobře!“

„A pak přišel den, kdy jsem byl požádán, abych něco udělal, ale já jsem od něj nikdy žádnou laskavost nedostal, tak proč bych to měl dělat?“

„Byla to trochu jiná situace, ale nakonec se musíte starat o sebe a stát si za tím, co je podle tebe správné.“

Vettel uvedl, že jezdec formule 1 musel být v minulosti sobec, což sice platí i dnes, ale v současné době je to už přece jen trochu více týmový sport.

„Je to obtížné, zvláště dnes. Pokud to porovnáte se 70., 80. a začátkem 90. ​​let, tak tehdy byl jezdec hlavní figurou.“

„Potřebovali jste tým okolo sebe, ale myslím, že dnes nesete mnohem větší odpovědnost za lidi kolem tebe, za lidi za vámi, za ty, kteří vás podporují, kteří podporují tým. A platí to hlavně u Ferrari. Je férové říct, že tým je větší než cokoliv jiného. Větší než jezdec.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek