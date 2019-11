Vettel si před odstoupením dával pozor na hrboly

Vettel vnímal riziko tento rok kritizovaných hrbolů na okruhu nedaleko texaského Austinu, kterým věnoval pozornost v průběhu celého závodního víkendu. Během závodu podle vlastních slov prý „neudělal nic jinak“, ani tak však své pravé zadní zavěšení neuchránil před prasknutím.

Po vzniku technické závady byl Sebastian Vettel nucen odstavit svůj monopost a odstoupit.

„V prvních několika kolech jsem bojoval s nedostatečnou úrovní přilnavosti a musel jsem před sebe pustit několik vozů. Nedařilo se mi dostat auto do správného provozního okna,“ cituje německého čtyřnásobného mistra světa web crash.net.

„Po několika kolech selhalo zavěšení po přejetí hrbolu v deváté zatáčce. V porovnání s předchozími koly a se zbytkem celého víkendu jsem ale neudělal nic jinak.“

Frustration for Seb as he suffers suspension failure early on in Texas 😬#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/SOGKJbRA3a