Vettel se ve své poslední kvalifikaci dostal až do Q3

Sebastian Vettel podle svých slov „ožil“, když ve své poslední kvalifikaci ve formuli 1 na Velkou cenu Abú Dhabí obsadil deváté místo.

Čtyřnásobný mistr světa se tento víkend ve Spojených arabských emirátech loučí s kariérou pilota formule 1.

Němec letos popáté postoupil až do třetí části kvalifikace a popáté v ní obsadil deváté místo. Mezi nejlepší desítkou se přitom pohyboval celou kvalifikaci. V Q1 byl šestý, v Q2 osmý, v obou případech přitom v závěru svého měřeného pokusu narazil na pomalejší vůz Red Bullu.

V Q3 už zajel čisté kolo, které mu stačilo na deváté místo. Jeho týmový kolega Lance Stroll skončil v Q2 na 14. pozici.

„Myslím, že to byla dobrá kvalifikace. Jsem spokojen s tím, jak kvalifikace probíhala. Před nasednutím do auto to bylo trochu emocionální, jakmile jsem byl ale v autě, soustředil jsem se jen na kvalifikaci,“ řekl Vettel.

„Ožívalo to. Já jsem začal ožívat. Byl to dobrý pocit. Před Q3 jsem vždy v poslední zatáčce narazil na Red Bull. Poslední kolo ale bylo čisté.“

Před kvalifikací Vettel podle svých slov myslel na „osoby, které tu nemohou být, protože už s námi nejsou, nebo to nezvládly.“

„Je tu spousta lidí, je to velmi výjimečné. Bylo to ale dlouho (ve F1) a musím přiznat, je to vtipný pocit. Jakmile jste ale ve voze a vyjedete, jste zaneprázdnění, to je dobré znamení. A nejvíce si to užívám, když se toho sám účastním, takže to byla dobrá kvalifikace.“

Vettel by se s F1 rád rozloučil umístěním v bodované desítce. Jeho tým Aston Martin navíc bojuje s Alfou Romeo o šesté místo v Poháru konstruktérů.

„Pokusíme se o to. Uvidíme, co se stane, cítím ale, že máme s sebou správné pneumatiky. A myslím, že by to měl být dobrý závod.“