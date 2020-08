Vettel se ve Španělsku začal cítit lépe

Charles Leclerc (4./6.)

Monackého pilota rychlost Ferrari ve Španělsku příjemně překvapila. Věří, že o víkendu má šanci získat slušnou porci bodů.

„Ano, bylo to dobré, lepší, než jsme čekali. Taková překvapení jsou vždy příjemná. Kvalifikační rychlost nebyla vůbec zlá. Je fakt, že pořád máme rezervy, hlavně ve druhém tréninku se projevilo, že změny v proudění větru nám nesvědčí. Ale jinak to bylo fajn.

Věřím, že v kvalifikaci dostaneme z vozu maximum. Pokud se nám podaří kvalifikace, věřím, že nás čeká povedený závod,“ doufá Leclerc.

Sebastian Vettel (5./12.)

V prvním tréninku Vettel na svého kolegu ztratil jen jednu desetinu. Ve druhém už to bylo horší. Čtyřnásobný mistr světa však jakékoliv chmury odmítá.

„Byl to takový trochu smíšený den. Celkově to ale byl posun co do rychlosti na jedno kolo. Odpoledne to pro mě bylo o něco horší, ale obecně jsme dál než před týdnem. Uvidíme zítra. Vyzkoušeli jsme různé věci a před kvalifikací toho o voze víme o něco více.

Důležité bude, abych zajel bezchybné kolo. Odpoledne mi to moc nešlo. Klíčové bude, jak nám to půjde v závodě. Se současnými teplotami to bude těžké, ale ostatní jsou na tom stejně,“ ví Vettel.