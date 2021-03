Vettel se v testech seznamuje se systémy Astonu Martin

Vettel do bývalého týmu Racing Point přišel před letošní sezónou po šesti letech strávených u Ferrari. Vůz AMR21 krátce poprvé vyzkoušel minulý týden při filmovacím dni na Silverstonu, dnes dopoledne v rámci prvního dne oficiálních předsezónních testů vůz poprvé pořádně prohnal, než jej pro odpolední část předal týmovému kolegovi Lanci Strollovi.

„Bylo to velmi produktivní. Stále je tu spousta nových věcí, na které si musím zvyknout,“ přiznal Vettel.

„Samozřejmě vůz je odlišný, jinak se řídí, je tu jiná pohonná jednotka, spousta nových přepínačů, tlačítek, procedur, ale také z pohledu ovládání je vůz jiný, takže je potřeba i jiný přístup.

„Základní věci jako řízení, brzdy, chování vozu, musím si na to zvyknout. Mám tedy ještě velké rezervy a z pohledu řízení se musím ještě hodně zlepšit, jen jsem se seznamoval s vozem.

„Ale upřímně řečeno, bylo to celkem náročné ráno, protože je tady velmi větrno a přilnavost byla poměrně nízká. Všichni čelili stejným podmínkám na trati.“

Přestupem do Astonu Martin Vettel poprvé v kariéře zažívá, jaké to je mít vůz s pohonnou jednotkou Mercedes. Němec měl zatím zkušenosti s motory BMW, Renault a Ferrari.

„Je to samozřejmě jiné, jinak to funguje, takže spousta věcí kolem provozu a jízdy je jiná, než na co jsem zvyklý. Všichni znají sílu motoru Mercedes, takže z tohoto důvodu nemáme výmluvu, těším se na to. Je jen na mě, abych zrychlil,“ dodal Vettel.