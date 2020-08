Vettel se trápí. Ferrari nevylučuje, že mu dá nové šasi

Charles Leclerc získal v Silverstonu třetí a čtvrté místo, což je dohromady 27 bodů. Sebastian Vettel získal jen 1 bod.

V neděli si Vettel stěžoval na svou strategii, ale podle Binotta ovlivnily Vettelův závod především hodiny po startu. Binotto také odmítl, že by tým Vettelovu strategii upravil tak, aby pomohl Leclercovi.

Vettel stavěl poprvé čtyři kola po Leclercovi, ale pak znovu po pouhých 11 kolech na nově sadě tvrdých pneumatik.

„Seba jsme neobětovali,“ řekl Binotto. „V té době jsme si mysleli, že by se pro něj nic nezměnilo, pokud by zastavil o něco dříve nebo později.“

Vettel v reakci na dotaz RaceFans připustil, že v závodě to tentokrát bylo lepší než před týdnem.

„O víkendu jsme tvrdě pracovali a měl jsem z auta trochu lepší pocit než minulý víkend,“ řekl Vettel .„Možná se to neukázalo ve výkonu v kvalifikaci, ale myslím, že v závodě jsme byli konkurenceschopnější.“

„Minulý týden jsem se snažil držet soupeřů. Dnes jsem byl schopen jet rychleji, ale byl jsem stále zaseknutý.“

„Měli jsme auto s mírně odlišnou úrovni přítlaku. Vypadalo to, že jsme měli v každém kole poměrně jednotnou ztrátu, ale většinou jsem trpěl v pomalých a středně rychlých zatáčkách.“

Mattia Binotto nevyloučil, že by Vettel mohl dostat nové šasi. „Je to něco, o čem jsme zatím nediskutovali,“ řekl Binotto. „Je to součást diskusí, které musíme vést v týmu.“

„Jsme otevření, pokud existuje něco, co mu může pomoci. Vše, co můžeme udělat, abychom mu pomohli, je pro nás a pro Seba důležité. Z pohledu týmu a jezdce je důležité se pokusit o zlepšení v dalších závodech.“

„Nechám na jezdci a týmu, aby to vyhodnotili a rozhodli se.“