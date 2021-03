Vettel se těší na lepší rok, Stroll na boj o první pětku mezi jezdci

Pro Sebastiana Vettela by příchod do nového týmu a prostředí mohl být restartem kariéry. Sám se na sezónu těší.

„Nejsem spokojený s loňským rokem, pokud jde o výkon – částečně můj výkon, ale akceptoval jsem to,“ řekl Vettel.

„Jsou věci, které nedopadly dobře, ale těším se na tento rok. Není tajemstvím, že v určitých fázích loňského roku jsem nebyl nejšťastnější. Letos se velmi těším na budoucnost.“

Vettel také řekl, že je mu v podstatě jedno, co si o něm lidé myslí. Když už, tak ho prý zajímají lidé v jeho okolí.

„Myslím, že F1 se pohybuje velmi rychle. Nejen doslovně z hlediska rychlosti, ale také z hlediska toho, jak se rychle mění situace. Proto vás lidé hodnotí podle posledních několika výsledků.“

„Z ničeho nic se můžete stát hrdinou tím, že budete mít pár dobrých výsledků, nebo to může být jako v mém případě, kdy máte více než 50 vítězství a lidé si budou myslet, že jste průměrní. Tak to chodí.“

Vettel je zatím při pohledu na situaci v týmu spokojený. „Věci jsou trochu jiné, ale podle toho, co jsem viděl, jsou lidé velmi schopní a talentovaní a je to poprvé za posledních několik let, kdy dostávají kyslík k dýchání,“ naráží Vettel na příchod Lawrence Strolla do týmu.

S tím souhlasí i jeho týmový kolega. „Dal nástroje neuvěřitelně talentovaným lidem v továrně. Nyní se můžeme posunout kupředu. Před námi jsou vzrušující časy.“

„Existuje potenciál bojovat vpředu, možná dokonce vyzvat Red Bull. V případě Mercedesu to bude těžké, protože je o kus dál.“

„Myslím, že skončit letos na třetím místě v šampionátu by bylo pro tým skvělé. Z mé strany by bylo velkým úspěchem tlačit na to, abychom skončili v šampionátu v první pětce.“

„V loňském roce jsme dlouho okupovali čtvrté místo. Pak jsme měli nějakou smůlu, která nás srazila zpět, ale ukazuje to, že potenciál existuje, pokud se soustředíme na práci a odvedeme ji.“