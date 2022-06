Vettel se sveze ve williamsu Nigela Mansella. Natankuje si uhlíkově neutrální palivo

Sebastian Vettel si před léty stěžoval na současné pohonné jednotky a chtěl návrat ke starým dobrým motorům.

„Dal bych přednost motorům V10 nebo V12 s tisícovkou koní a spoustou energie. Chtěl bych řídit auta, která jsou tak rychlá, jak jen mohou být. Musím mít pocit, že krotím draka nebo zvíře,” řekl Vettel v roce 2014.

V poslední době ale v sobě Vettel našel ekologického ducha a lobuje za tvrdší postup proti změnám klimatu.

V neděli dostane šanci tyto postoje z různých částí svého života spojit do jednoho. Usedne do vozu FW14B anglického hrdiny Nigela Mansella. Načasování není náhodné – letos je to 30 let, co se Mansell stal mistrem světa.

Proč pojede ve voze Sebastian Vettel a ne třeba některý z britských jezdců? Protože je jeho. Vettel v roce 2020 koupil vůz, se kterým Mansell vyhrál domácí závod.

V útrobách vozu ale bude uhlíkově neutrální palivo, které do F1 vstoupí v roce 2026 společně s novými pohonnými jednotkami. A F1 si zakládá na tom, že bude použitelné v jakémkoliv spalovacím motoru.

V tomto případě jde ale o něco trochu jiného. Nejde o prezentaci nové éry F1 a první test nového paliva. Sebastian Vettel si koupil komerční uhlíkově neutrální palivo.



Foto: P1 Fuels

„Položil jsem si otázku: Je možné se bavit s vozem formule 1 a zároveň co nejméně znečišťovat životní prostředí? Vzhledem k tomu, že jsme nechtěli v motoru nic měnit, mohli bychom najít palivo, které by nahradilo tradiční fosilní palivo?“

„Nechali jsme vše při starém a použili uhlíkově neutrální palivo. Jedná se o palivo, které nepřidává CO₂ do životního prostředí, ale je zcela udržitelným, uhlíkově neutrálním řešením.“

Palivo pochází od německé společnosti P1, která ho vyrábí v Belgii a kombinuje biopalivo a syntetická paliva. Cena: 5,95 eur za litr. Čím více se palivo vyrábí decentralizovaně tam, kde je dostatek obnovitelné energie, tím je levnější.