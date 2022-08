Vettel se bojí, co bude v jeho životě po odchodu z F1

Vettel minulý týden oznámil, že na konci roku odejde z F1. Němec během 15leté kariéry dosáhl na čtyři tituly mistra světa a 53 vítězství ve velkých cenách.

„Nevím, jak na takové otázky odpovídají ostatní,“ řekl na dotaz na svou nejlepší vzpomínku z F1.

„Já takhle nefunguji. Možná je to způsob, jakým se chráním. Shodneme se na Monze (2008, kdy dosáhl s týmem Toro Rosso na své první vítězství, pozn. redakce), byl to neuvěřitelný závod, neskutečné emoce. Zisk titulu... mohl bych vám vyjmenovat pár nejdůležitějších věcí, ale způsob, jakým pracuji je, že se vždy těším na to, co bude dál.“

Vettel se v poslední době začal stále více vyjadřovat k otázkám životního prostředí a vystupoval také za LGBTQ komunitu.

„Nejlepší závod teprve přijde, o čemž by se samozřejmě dalo říct, že je to blbost, když už nezávodíte, ale myslím to jako v životě.

„Myslím, že na každého sportovce a sportovkyni největší výzva čeká v momentu, kdy se rozhodneme jít dělat jiné věci. To je to, čemu čelím a upřímně řečeno, také se bojím toho, co přijde. Může to být díra a nevím, jak hluboká bude a jestli se z ní dostanu.

„Mám ale spoustu podpory a lidí, kteří mě podporovali na mé cestě, budou mi pomáhat a nasměrují mě. Snad v budoucnu učiním správná rozhodnutí, abych se posunul a za 10 let byl lepší verzí sebe sama.“