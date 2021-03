Vettel sbírá odpadky a obdivuje Gretu

„Když jdu o víkendu na procházku do lesa, sbírám odpadky, které tam vidím, a vyhodím je,“ prozradil Sebastian Vettel v rozhovoru pro německou mutaci časopisu Playboy.

„Během lockdownu jsem strávil mnoho dní doma a nainstaloval jsem na střechu fotovoltaický systém. Snažím se v malém měřítku přispět svým dílem životnímu prostředí.“

„Vzdělání je pro mě jedním z nejdůležitějších přístupů k řešení hlavních problémů v tomto světě, bez ohledu na to, zda se jedná o rasismus nebo změnu klimatu. Naléhavost boje proti změně klimatu stále mnoho lidí nechápe.“

Vettel ocenil i práci mladé aktivistky Grety Thunbergové: „Myslím, že je velmi, velmi dobré, že se do ulic vydávají tak mladí a odvážní lidé. Až skončí omezení způsobená pandemií, jsem si jistý, že bude pokračovat ve své práci, a tak by to mělo být.“

Zelenější chce být i formule 1. Nejde jen o postupné zavedení nového paliva ale také o celkový přístup. Už letos bude v paddocku platit zákaz používání jednorázových plastových lahví.