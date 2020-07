Vettel řekl, že by nabídku Red Bullu zřejmě přijal. Jednal i s Renaultem

Dopoledne se objevily spekulace, podle kterých by se Sebastian Vettel mohl za jistých okolností vrátit do Red Bullu. Helmut Marko už reagoval, že pro Vettela není v týmu místo. Pokud by se ale situace změnila, Sebastian Vettel by byl připravený nabídku přijat.

Vettel byl už spojovaný i s jinými týmy. Mezi nimi byl i Renault, kde bylo volné místo.

„Ano, ano,“ reagoval Vettel na dotaz, zda jednal s Renaultem. „Ale v žádném okamžiku to nebylo dostatečně konkrétní, nebo neproběhla základní jednání nebo skutečná jednání.“

„Jak jste také viděli, šli jiným směrem. Pro mě se toho příliš nezměnilo. Skutečně záleží na mém rozhodnutí. V příštích několika dnech nejsem pod tlakem.“

Na otázku Autosportu, zda zvažuje rok volna, odchod do důchodu z F1, Vettel odpověděl, že „všechno je v tuto chvíli možné“. Současně ale naznačil, že chce ve F1 zůstat.

„Není tajemstvím, že jsem soutěživý. V tomto sportu jsem toho dosáhl hodně a mám zájem dosáhnout více a ne se jen účastnit.“

Vettela se zeptali i přímo na možný návrat do Red Bullu. „Jsou velmi silným týmem. Z minulosti vím, jak silní jsou,“ řekl Vettel.

„Vím, proč byli tehdy silní, a stále jsou uchazeči o vítězství. Je to auto, ve kterém můžete vyhrát závody.“

„Jak jsem řekl, je to vítězný vůz, a jak jsem řekl dříve, jsem tady, abych soutěžil a vyhrál. Takže odpověď bude pravděpodobně ano.“