Vettel příští rok skončí, předpovídají Jordan a Ecclestone. Ir očekává příchod Hamiltona

Eddie Jordan pro TopGear řekl, že očekává, že v roce 2021 bude za Ferrari jezdit Lewis Hamilton.

„Jsem si naprosto jistý, že se Lewis Hamilton v roce 2021 přesune do Ferrari,“ řekl Jordan.

Podle Jordana bude důvodem odchodu Hamiltona z Mercedesu mimo jiné to, že na konci příštího roku končí Wolffovi smlouva s Mercedesem a budoucnost německé automobilky ve F1 je nejistá.

„Lewis zmínil Totovu smlouvu více než jednou, což je pro jezdce F1 neobvyklé.“

Sebastian Vettel podle Jordana na konci roku skončí. „Vettel na konci roku 2020 skončí. Nemůže se vrátit do Red Bull, protože by ho smetl Max Verstappen. Pokud by se Mercedes rozhodl zůstat ve F1, mohlo by to pro Vettela fungovat. Byl by cenou útěchy za ztrátu Lewise.“

U Ferrari by tak zůstal Leclerc. „Potřebuje Ferrari dvě týmové jedničky? Ne, ale Leclerca nepustí. Pro Leclerca by to byl velký skalp, pokud by mohl porazit Hamiltona ve stejném autě. Má potenciál být skvělý.“

Konec Vettela ve F1 by nepřekvapil ani Bernieho Ecclestona. „V poslední době mi chyběla jeho ochota udělat vše pro vítězství,“ řekl Ecclestone, kterého cituje Motorsport Total. Podle něj má Ferrari nyní lídra v osobě Leclerca. „Mladý Charles mi hodně připomíná Michaela Schumachera. Má v sobě trochu arogance a myslí si, že je lepší než auto.“

Foto: Getty Images / Charles Coates