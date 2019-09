Vettel posbíral nejvíce trestných bodů ze všech jezdců. Nyní je blízko zákazu startu

Sebastian Vettel má po Itálii na svém kontě 9 trestných bodů. Pokud by jich získal 12, čekal by ho zákaz startu v jednom závodě.

Bylo by velmi zajímavé sledovat, zda by mu sportovní komisaři v případě incidentu podobného z Monzy skutečně udělili 3 body. Správně by sportovní komisaři při svém rozhodování neměli brát ohledy na důsledky.

Ve formuli 1 se zatím nestalo, že by některý z jezdců získal 12 bodů. Zákaz startu dostal naposledy Romain Grosjean po sérii nehody, kterou završil ve Spa 2012. Ve formuli 2 se tak ale stalo. Mahaveer Raghunathan letos nasbíral 12 bodů a nyní intenzivně pracuje na druhé sérii.

Trestné body mají platnost přesně jeden rok. První dva body se Vettelovi odečtou 19. října, což znamená po GP Japonska. Vettel si tak musí dávat tři závody pozor. Tři trestné body se však udělují jen výjimečně.

Po Japonsku sice Vettelův bodový účet klesne na 7 bodů, ale i to je hodně, když uvážíme, že další body se mu odečtou až v červnu 2020 – tedy 15 závodů od teď.

Vettelovo bodové konto

Grand Prix Počet bodů Důvod Expirace USA 2018 2 Rychlost pod červenou vlajkou 19. října 2019 Kanady 2019 2 Nebezpečný návrat na trať 9. června 2020 Velké Británie 2019 2 Kolize 14. července 2020 Itálie 2019 3 Nebezpečný návrat na trať 8. září 2020

GP USA 2018: 2 body

V prvním tréninku byly na trati vyvěšeny červené vlajky kvůli štěrku v 9. zatáčce, který se na trať dostal po výletu Charlese Leclerca.

Sportovní komisaři podezírali Vettela, že pod červenými vlajkami dostatečně nezpomalil. Za to mu udělili penalizaci tři místa a dva trestné body.

GP Kanady 2019: 2 body

Zřejmě není potřeba připomínat, o co se jednalo. Hamilton bojoval s Vettelem, který si zkrátil zatáčku a poté se vrátil zpět na trať před Hamiltona. Kromě trestných bodů dostal pětisekundovou penalizaci, kvůli které přišel o vítězství.

GP Velké Británie 2019: 2 body

Jednalo se o slavnou nehodu, při které Sebastian Vettel v Silverstonu narazil do zadní části red bullu Maxe Verstappena.

GP Itálie 2019: 3 body

Poslední incident se odehrál v Monze. Vettel se roztočil, vracel se na trať a do jeho předního křídla narazil Lance Stroll.

Trestné body – současní jezdci

Významný počet trestných bodů mají také Stroll (7) a paradoxně i Ocon (6) a Alonso (6). Ostatní jezdci mají 5 a méně bodů. Naopak Vettelův týmový kolega Charles Leclerc má 0 bodů.

Leclerc dokonce nezískal během své kariéry ještě ani jeden trestný bod. Vettel od roku 2014 nejvíce ze všech jezdců – 24 bodů.

Jezdec Body S. Vettel 9 L. Stroll 7 M. Verstappen 5 D. Ricciardo 5 R. Grosjean 5 S. Pérez 4 A. Giovinazzi 4 K. Magnussen 3 C. Sainz 2 D. Kvjat 2 L. Hamilton 1 P. Gasly 1 A. Albon 1 G. Russell 1 V. Bottas 0 Ch. Leclerc 0 N. Hülkenberg 0 K. Räikkönen 0 L. Norris 0 R. Kubica 0

