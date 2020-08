Vettel popírá, že by mezi ním a Ferrari bylo napětí

Sebastian Vettel ve dvou závodech v Silverstonu získal bod. Ve Velké ceně 70. výročí F1 nebyl spokojený se svou strategií. Vettela také o uplynulých víkendech provázaly technické problémy.

Pro víkend ve Španělsku dostane Vettel nové šasi. Ferrari uvedlo, že na jeho původním šasi objevilo drobná poškození způsobená přejezdy přes obrubník.

Čtyřnásobný mistr světa popřel, že by mezi ním a týmem rostlo napětí.

„Ne, nesouhlasím s tímto tvrzením,“ řekl Vettel. „Myslím, že se snažíme dělat vše, co je v našich silách. Nikdy to není v pohodě, pokud vám věci nevycházejí nebo se pokazí.“

„Pokud posuzujete emoce hned po závodě nebo během závodu, tak si nemyslím, že by to byl spravedlivý odraz toho, co se děje, a proto mám tendenci nesouhlasit.“

Vettel uvedl, že se s týmem podívali zpětně na svou strategii z předešlého závodu. „Ve srovnání s předchozím týdnem nebo týdnem před ním se atmosféra nějak liší.“

Vettel také popřel, že by měl u Ferrari skončit předčasně už v průběhu sezóny. „To si nemyslím. Neuvažovali jsme o tom a ani nemluvili. Myslím, že to není jen otázka na mě, ale vím, čeho jsem schopen, vím jakou práci mohu udělat.“

„V Silverstonu jsem neměl skvělý víkend a to jde o okruh, který mám skutečně rád. Neměl jsem nejlepší pocit z auta a z nějakého důvodu jsem z něj nemohl dostat tolik jako Charles.“

„Mohu jen dělat svou práci a spolupracovat s kluky okolo sebe a mým autem, abychom se ujistili, že získáme společně nejlepší balíček.“