Vettel podle Leclerca neodejde. Je motivovanější než kdy předtím, říká

Už od Monaka se objevují dohady o tom, že čtyřnásobný mistr světa zvažuje odchod kvůli frustraci ze současné formule 1 a přetrvávajících neúspěchů získat s Ferrari mistrovský titul.

Od letošní sezóny je Leclerc novým Vettelovým týmovým kolegou, když do Ferrari přišel po jedné sezóně v Alfě Romeo za Kimiho Räikkönena.

„Nevidím ho odcházet. Nemohu mluvit za něj, ale zdá se být motivovanější než kdy jindy a tvrdě pracuje, aby týmu dal to nejlepší,“ řekl Leclerc pro Bild.

„Je hezké sledovat, jak pracuje. Myslím, že se dobře vypořádává s tlakem. Když vyhrajete tolik titulů, vždy je tu tlak. I když ho porazím, to pro něj není důvod přestat.“

Poslední dva závody se ale Vettelovi nepovedly. V kvalifikacích obsadil sedmé a desáté místo, v závodě pak dojel pátý a čtvrtý. Leclerc byl naopak v posledních třech závodech vždy na stupních vítězů, dvakrát třetí a naposledy v Rakousku přišel o vítězství pár kol před cílem po souboji s Maxem Verstappenem.

„Věděl jsem, že příchod do Ferrari znamená nutnost vyhrát. Mám pocit, že tomu stále něco chybí,“ řekl Leclerc pro Formula Passion.

„Někdy máme potíže jako tým, snažíme se ale pochopit, co je špatně, a vyřešit to. Můj přístup spočívá v tom, že v autě dělám to nejlepší, nemyslím na to, co ostatní říkají nebo očekávají. Soustředím se na práci a, pokud půjde všechno dobře a já budu dělat věci správně, výsledky se dostaví. Jsem o tom přesvědčen, tlak na mě nemá vliv, necítím ho.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson