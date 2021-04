Vettel podle Bergera nezvládá tlak ve formuli 1

Forma čtyřnásobného mistra světa F1 klesla v jeho posledních dvou sezónách u Ferrari, kde zůstal ve stínu Charlese Leclerca a dosud poslední vítězství získal v roce 2019 v Singapuru.

Nový impuls měl Vettelovi dát přestup do Astonu Martin. Při prvním startu minulý víkend v Bahrajnu ale Vettel skončil až patnáctý, když byl po závodě penalizován za kolizi s Estebanem Oconem. Už v kvalifikaci Vettel nepostoupil z Q1 a kvůli porušení žlutých vlajek startoval až z konce pole.

Podle vítěze 10 velkých cen F1 Bergera může za Vettelovy problémy tlak. Berger si myslí, že nejlepší výkony Vettel podává, když je jasnou týmovou jedničkou a není pod tlakem svého týmového kolegy.

„Sebastian je čtyřnásobným mistrem světa, nepochybně je tedy jedním z výjimečných jezdců. Pod tlakem ale nikdy nereagoval dobře. Vzpomínám si, když Daniel (Ricciardo) přišel do Red Bullu, tak byl velmi silný a dostal Sebastiana pod tlak. Pro Sebastiana bylo obtížné se s tím vyrovnat. Ve Ferrari to bylo totéž,“ řekl Berger v podcastu In the Fast Lane.

„Když ho sledujete, tak máte pocit, že není dostatečně uvolněný. Snaží se dokázat věci, které v tuto chvíli nejsou možné, protože auto nebo jeho vlastní forma nejsou dost dobré.

„Když jste v takové situaci, musíte si sednout, udělat krok zpět a říct si 'uklidni se a úspěch se dostaví'. On je také na konci své kariéry. Když odjedete už tolik závodů, máte už čtyři tituly mistra světa, pak se dostanete do bodu, kde možná už nechcete podstoupit všechna rizika a bojovat tak, jak jste bojovali, než jste vyhráli nějaké závody.

„Nějak mu to jednoduše nevychází. Začne dělat chyby a lidé o něm začnou pochybovat. Postupně se navyšuje tlak a, jak jsem řekl na začátku, on nemá tlak rád.“

Vettelovým týmovým kolegou u Astonu Martin je syn jednoho z majitelů týmu Lawrence Strolla Lance. Podle Bergera ale nebude pro Vettela problém, pokud bude Lance Strolla porážet.

„Záleží na výkonnosti. Pokud jste pomalejší než váš týmový kolega, který je zároveň synem majitele týmu, možná se tam začnou věci otáčet. Ale není to všude stejné? Pokud jste pomalejší než váš kolega, tým se přirozeně více soustředí na toho, kdo je rychlejší. Nakonec je to o psychologii. Je to nepříjemná situace, když je váš týmový kolega rychlejší. S tím se ale musíte vypořádat. Jako sportovec na této úrovni si musíte poradit se silným týmovým kolegou,“ říká Berger.

„A musím říct, že Lance neodvádí vůbec špatnou práci. Podává výkony. Myslím si jen, že se nyní trápí se zadní části auta. Auto nevypadá tak dobře. Myslím, že v tuto chvíli není problém na straně jezdce, ale auto není takové, jak by (Aston Martin) očekával.“