Vettel po závodě v Bahrajnu pogratuloval týmu

Sebastian Vettel hned po Velké ceně Bahrajnu kontaktoval svůj bývalý tým, aby mu pogratuloval k zisku pódia.

Sebastian Vettel vloni ukončil kariéru ve F1. Odcházel z Astonu Martin, kterému se příliš nedařilo. Letos je situace odlišná. S trochou nadsázky to připomíná příběh jeho přítele Michaela Schumachera. Po návratu do F1 závodil za Mercedes a nebylo to zrovna úspěšné období. Úspěchu dosáhly stříbrné šípy až po jeho odchodu.

Šéfmechanik Fernanda Alonsa Mikey Brown prozradil, že Sebastian Vettel blahopřál týmu k zisku pódia v úvodním závodě sezóny.

„Seb dobře vycházel se všemi v týmu, nejen se mnou. V neděli po závodě mi poslal zprávu a měl z nás velkou radost,“ uvedl Brown pro PitStop. „Získat toto pódium nebylo podle mého skromného názoru dílem štěstí. Bylo to zasloužené pódium. Dokázali jsme dostihnout Mercedes a Ferrari a předjet je na trati. Dobře, Leclerc odpadl, ale i tak to bylo solidní pódium.“

„Je vidět, že je to dobře vyvážené auto a vypadá dobře. Když máte takové auto, očekáváte, že bude rychlé. Časy na kolo nelžou. Nikdy nevíte, co dělají ostatní týmy, ale my jsme v testech zajížděli dobré časy a přenesli si to také do závodu.“

Brown věří, že by se Vettel mohl do F1 v budoucnu vrátit. „Byl bych rád, kdyby se Seb vrátil. Muselo to v něm zanechat hořkosladkou pachuť. Musel si říkat: ‚Mohl jsem to být já‘. Ale zároveň je za všechny šťastný. Ať je to jak chce, Vettel se může vrátit. Stačí se podívat, co dokázal Alonso. V 41 letech se dokázal vrátit na stupně vítězů.“