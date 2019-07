Vettel po startu z posledního místa na stupních vítězů

Už po startu si Vettel o několik pozic polepšil. Při postupu vpřed přitom využíval zejména chyb soupeřů. Mimo trať skončili oba jezdci Mercedesu i jeho týmový kolega Charles Leclerc.

„V těchto podmínkách to bylo velmi těžké. Bylo velmi těžké vyčíst, jaký tah byl nejchytřejší,“ říká Vettel.

„Na začátku jsem se do toho na přechodných pneumatikách nemohl dostat. Nakonec se to rozjelo, takže je dobré, že tohle odpoledne bylo tak dlouhé,“ popsal.

„Jsem zkrátka šťastný. Myslím, že před posledním safety carem jsem si uvědomil, že jsem byl o dost rychlejší a na zadní rovince jsem předvedl pár dobrých předjetí. Bylo to o tom předjet další, další a další auto.“

Leclerc skončil v bariéře

Předčasně naopak skončila Velká cena Německa pro Charlese Leclerca, který chyboval v předposlední zatáčce a skončil se svým ferrari v bariéře z pneumatik.

Monačan zkritizoval únikovou zónu v předposlední zatáčce na Hockenheimu. Do problémů se v ní dostala řada pilotů před ním i po něm. Leclerc ztratil kontrolu nad vozem poté, co v zatáčce vyjel mimo trať a najel na mokrou trať pro závody dragsterů, která je hned za obrubníkem a za kterou již následuje bariéra.

„Bylo to velmi kluzké. Jediné, co mohu říct, je, že je podle nepřijatelné, abychom měli takový druh asfaltu na výjezdu z posledních dvou zatáček. Je to trať pro dragstery a jakmile na ní najedete, je to velmi, velmi nebezpečné,“ řekl Leclerc.

„Moje chyba nebyla velká, ale poté, co jsem se dostal na tento asfalt, jsem nad autem neměl vůbec žádnou kontrolu. Tím neomlouvám svou chybu. Beru za ni plnou zodpovědnost. Myslím si ale, že tento druh asfaltu by neměl být ve formuli 1. Cítím se velmi špatně. Cítím se špatně pro tým, pro fanoušky, pro každého, kdo pracoval na tom, aby poskládal vůz pro dnešek. Je to velká škoda,“ hodnotí Monačan.

Foto: Getty Images / Mark Thompson