Vettel po „hořké“ diskvalifikaci volá po větší toleranci v pravidlech

„Pravidla jsou takové, jaká jsou. My jsme samozřejmě nevěděli, že máme problém,“ řekl Vettel ve Spa.

„Když jsme ověřovali, že palivo v autě není, a byli jsme diskvalifikováni, mysleli jsme si, že v autě je, takže nevím, zda existuje lepší způsob, jak to řešit, ale nemyslím si, že se s tím dalo něco dělat.“

„Je to hodně hořké, protože zaprvé si myslím, že jsme nezískali výhodu, zadruhé to nebyl žádný záměr, nebo žádný způsob, jak bychom mohli vysvětlit, že v autě bylo příliš málo paliva. V průběhu závodu se něco stalo, nějaký únik nebo něco, že tam to palivo prostě už nebylo."

„Když se ohlédnu zpět, myslím, že je to jasné, pravidla jsou taková, jaká jsou, a my jsme byli diskvalifikováni. Když se podívám dopředu, je to samozřejmě velmi hořké a myslím, že za daných okolností to chápu lépe, protože já jsem byl ten, kdo to odnesl, nikomu jinému to nepřejete a asi by měla být trochu větší tolerance.“

„Ale co přesně bychom měli napsat na papír, to nevím, to musí vymyslet jiní lidé.“