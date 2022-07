Vettel oznámil týmu svůj konec teprve včera. Kdo ho příští rok nahradí?

„Konečné rozhodnutí padlo včera, kdy jsem týmu řekl, že končím a nebudu pokračovat,“ řekl Vettel v Budapešti.

O konci Vettela se spekulovalo už delší dobu, ale i tak jde o překvapení. Jak moc byl překvapený tým samozřejmě nevíme.

Zatímco jindy se v podobných případech rýsují jména, která volnou sedačku zaplní, v tomto případě je to věc, která je skutečně hodně otevřená.

Na startovním roštu máme jezdce, kterým končí smlouva. Nabízí se Alonso, Čou, Schumacher, Albon. Kromě nich je možná i nějaká nečekaná rošáda – například příchod Ricciarda, který má smlouvu u McLarenu, ale přestup by pro něj mohl znamenat nový restart.

Jezdec Tým Konec smlouvy Lewis Hamilton Mercedes 2023 George Russell Mercedes 2023 Max Verstappen Red Bull 2028 Sergio Pérez Red Bull 2024 Charles Leclerc Ferrari 2024 Carlos Sainz Ferrari 2024 Lando Norris McLaren 2025 Daniel Ricciardo McLaren 2023 Esteban Ocon Alpine 2024 Fernando Alonso Alpine letos Pierre Gasly AlphaTauri 2023 Júki Cunoda AlphaTauri letos Sebastian Vettel Aston Martin letos Lance Stroll Aston Martin ? Nicholas Latifi Williams letos Alexander Albon Williams letos Valtteri Bottas Alfa Romeo 2025 Kuan-jü Čou Alfa Romeo letos Mick Schumacher Haas letos Kevin Magnussen Haas 2023

Už dříve se objevily spekulace, že Lawrence Stroll má zájem o Alonsa. Ten však přestup odmítá.

„Rád bych zůstal tady,“ odpověděl na otázku webu RaceFans. Po Maďarsku začíná letní přestávka. „Já budu na dovolené, šéfové budou také na dovolené, takže musíme vyřešit nějaké videohovory nebo něco takového.“

Ačkoli Alonso připustil, že přestup do Aston Martinu je možný, raději by zůstal tam, kde je. „Všechny týmy jsou jednou z možností, pokud nemají podepsané smlouvy se dvěma jezdci. Mojí prioritou je zůstat s Alpine, protože na tomto projektu společně pracujeme a vyvíjíme ho už dva roky. Jsme stále konkurenceschopnější a mým přáním je zůstat. Ale zatím jsme si k tomu nesedli a neposunuli věci dopředu, takže je to stále v procesu.“

Další možností jsou nováčci – Aston Martin je zákazníkem Mercedesu, ke kterému má blízko i majetkově. Do vozu by se mohl posadit šampion formule E Nyck de Vries. Další možností je Oscar Piastri. Ten je juniorem Alpine, který pro něj ale nebude mít místo ve vlastním týmu.

Vyloučit nelze ani příchod někoho z formule 2.

Aston Martin měl být pro jezdce velmi atraktivní destinací. Lawrence Stroll investoval, dokončuje se nová továrna, existovaly velké plány. Už druhým rokem se však týmu nedaří, vyměnil se šéf a budoucnost týmu je nejasná. Objevily se už i spekulace, že by Stroll nejraději prodal tým Audi.