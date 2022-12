Vettel označil Räikkönena za největší přirozený talent, se kterým se ve F1 potkal

Sebastian Vettel během své kariéry ve formuli 1 závodil proti řadě slavných a úspěšných jezdců. Některé z nich měl dokonce za týmové kolegy. Když se ho zeptali na jezdce s největším přirozeným talentem, vybral si Kimiho Räikkönena.

„Myslím, že Kimi je největší přirozený talent, s jakým jsem se kdy setkal,“ řekl Vettel v podcastu Beyond The Grid.

„Mám na mysli surovou rychlost. Projevuje se to v autě, ale ve skutečnosti v každém autě, do kterého se posadil. Kdyby existovala disciplína ve střídání aut, každý den, tak po deseti dnech bude Kimi každému dávat kolo... prostě proto, že má přirozenou rychlost.“

„Netrvá mu dlouho, než se přizpůsobí autu, tomu, co auto vyžaduje. Dáte mu volant a on ví, co má dělat. Někdy máte pocit, že je to nespravedlivé, že vy si musíte nejdříve zvyknout, udělat si představu o trati nebo podmínkách, a on hned jel, jako by to dělal každý den.“

Nejlepší týmový kolega

Oba mistři světa se potkali u Ferrari, kde byli týmovými kolegy v letech 2015 až 2018.

„Myslím, že jsem s ním měl asi nejlepší vztah ze všech svých týmových kolegů, protože byl prostě tak přímý,“ vysvětlil Vettel.

Nikdy nedošlo k hádce, když jsme do sebe narazili.

„Nikdy nedošlo k hádce, když jsme do sebe narazili. Mluvili jsme o tom, probírali jsme, co se stalo, možná jsme se tomu zasmáli a nezáleželo na tom, čí to byla chyba. Náš vztah to nikdy nezměnilo.“

„Od chvíle, kdy jsem přišel do týmu, se mi Kimi díval do očí. U ostatních jsem to tak necítil, i když mi fyzicky podali ruku, zdálo se, že jsou někde jinde. Proto si myslím, že je Kimi výjimečný.“