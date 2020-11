Vettel o přestupu k Astonu Martin: Skočím do toho po hlavě

Po šesti sezónách strávených ve Ferrari začne čtyřnásobný mistr světa formule 1 v roce 2021 další kapitolů své kariéry ve F1. Vettel od příští sezóny bude působit u současného týmu Racing Point, který se přejmenuje na Aston Martin poté, co se jeho majitel Lawrence Stroll stal částečným vlastníkem britské automobilky.

Řada odborníku odhadovala, že s odchodem z Ferrari skončí také Vettelova kariéra ve F1, případně že si dá na rok pauzu. 33letý Němec se místo toho upsal týmu ze středu pole. Na začátek v novém působišti chce být připraven.

„Rok 2021 by měl být z pohledu vozů stejný jako letos, myslím ale, že bude velká výzva se s tím vypořádat. Od ledna nebo února se vrhnu do projektu a pokusím se pochopit všechno, co bude před zahájením jízd, testování a začátkem sezóny potřeba,“ řekl Vettel.

„Abych byl upřímný, nemyslím, že existuje jedna konkrétní věc, nebo jeden konkrétní člověk (kterého je potřeba znát). Myslím, že to bude o poznávání celého týmu a tempa, ve kterém pracují. Snažit se najít rozdíly a pokusit se přispět ke zlepšení věcí.“

Do konce sezóny Vettela ale čekají ještě čtyři závody v barvách Ferrari. Italský tým zažívá velmi náročnou sezónu, ve které Vettel zatím ještě nezískal ani jednou stupně vítězů.

„Myslím, že v konečném důsledku je to jako vztah. Budou mi chybět ti lidé, samozřejmě ten duch Ferrari, ta legenda. Jsem jejich fanouškem už od mala, inspiroval mě Michael (Schumacher),“ přiznává.

„Když se ale stanete toho součástí, tak poznáte ty lidi, vidíte do zákulisí, nejvíce mi proto budou chybět ti lidé. Dobrá zpráva ale je, že některé z nich příští rok budu i nadále pravidelně potkávat, i když trochu jinak.“