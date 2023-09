Vettel: O návratu k závodění jsem zatím nepřemýšlel. Uvědomil jsem si, že je svět F1 relativně malý

Čtyřnásobný šampion Sebastian Vettel nelituje svého loňského rozhodnutí, kdy ukončil kariéru ve formuli 1.

I když už uplynulo přibližně tři čtvrtě roku od chvíle, kdy se Sebastian Vettel naposledy zúčastnil závodu F1, o málokom se z aktuálních jezdců ve čtvrtek před GP Japonska mluvilo tolik, jako právě o něm.

Čtyřnásobný šampion totiž za účasti všech 20 současných pilotů odstartoval v Suzuce projekt, v rámci kterého vzniklo u zatáčky číslo dvě 11 včelích úlů.

V souvislosti s touto aktivitou se Vettel nechal slyšet, že od loňského ukončení kariéry nad možným návratem do závodního kokpitu nepřemýšlel.

„Zatím ne. Tento projekt (zřízení včelích úlů v Suzuce, pozn. red.) si však užívám. Je to samozřejmě malý projekt, ale baví mě a měl jsem kolem něj spoustu nápadů. F1 byla dlouho středobodem mého života, ale jakmile z ní vystoupíte, ještě víc si uvědomíte, jak velký je zbytek světa a jak malá je svým způsobem formule 1,“ prohlásil Vettel, kterého cituje Autosport.

„Nechci ale tomuto sportu nic ubírat. Je to úžasný sport a řídit tyto vozy je skvělé. To mi chybí, ale zároveň také cítím, že v určitém okamžiku nastane chvíle, abychom se všichni posunuli dál,“ pokračoval bývalý pilot Red Bullu či Ferrari.

Vettel zároveň vysvětlil, že nápad vybudovat včelí úly představil šéfovi F1 Stefanu Domenicalimu osobně během letošní GP Monaka.

Němec by byl navíc otevřen tomu, aby podobné projekty vznikly i na dalších okruzích, kde F1 závodí.

„Bylo by to skvělé, ale samozřejmě to do značné míry závisí na podpoře samotné F1. V tomto případě nás Stefano velmi podpořil a byl přesvědčen, že vše zvládneme realizovat. Jsem proto rád, že jsme to dotáhli až do konce. Bylo naprosto skvělé mít podporu ostatních jezdců. Získat všechny, to je myslím docela ohromující. Přišli i někteří šéfové týmů, manažeři týmů, prostě celá komunita,“ pochvaloval si Vettel.