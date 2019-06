Vettel nerozumí tak špatnému výkonu ve třetí části kvalifikace

Německý pilot skončil v kvalifikaci na okruhu Paula Ricarda na sedmé pozici, když jej porazili kromě obou jezdců Mercedesu a jeho týmového kolegy Charlese Leclerca také Max Verstappen z Red Bullu a dvojice pilotů McLarenu.

Vettel ve třetí části kvalifikace zajel jen jeden měřený pokus, když měl v prvním měřeném kole v Q3 malý problém s řazením. Ve svém jediném pokusu pak na nejrychlejšího Lewise Hamiltona ztratil téměř 1,5 sekundy.

„Nevím, co se stalo, ale ztratil jsem tolik času, že nemělo smysl to (první) kolo dokončit. Nebylo to skvělé, nahoru a dolu. Některá kola byla dobrá, jiná ne,“ řekl Vettel.

„Nakonec, nedostal jsem z vozu to nejlepší, což není uspokojivé, ale jak jsem řekl, bylo to pro mě obtížné, protože v některých kolech to bylo opravdu dobré. Nevím proč, ale v některých kolech jsem neměl přilnavost, kterou jsem měl v pokusech předtím. Je škoda, že se to stalo v Q3, bylo by lepší být pomalejší v jiných segmentech, ale tak to dnes bylo,“ dodal.

Ferrari do Francie přivezlo řadu vylepšení. Část z nich se však rozhodlo nahradit opět starší specifikací, jelikož podle Vettela nepřinesly požadovaný výsledek.

„U většiny z nich jsme se vrátili ke starší verzi, takže to zřejmě nebyl krok, jaký jsme očekávali. Myslím, že máme dobrou rychlost na to, abychom měli dobrý závod. Mercedes je samozřejmě daleko vpředu, ale měli bychom bojovat s Red Bullem.“

Leclerc za mercedesy

Ze třetí pozice vyrazí do závodu jeho týmový kolega Leclerc, který na nejrychlejšího Hamiltona ztratil 646 tisícin sekundy.

„Bude to obtížné, protože jejich (Mercedesu) závodní rychlost byla v pátek velmi, velmi silná. Myslím, že velmi důležitý bude dobrý start, pak uvidíme, co se stane. Samozřejmě ale, pokud jsem na startu vpředu, pak to bude jednodušší, ale snadné to nebude,“ říká Leclerc.

„Byl jsem si vědom, že v posledních velkých cenách jsem měl problém dostat můj vůz v Q3 do správného okna, opravdu tvrdě jsem na tom pracoval a byl jsem velmi šťastný, že jsem o tomto víkendu v tomto směru viděl zlepšení,“ pochvaluje si Monačan.

„Moje kolo v Q3 bylo dobré. Mezi Q2 a Q3 se změnil vítr, takže to bylo zrádné a v osmé a deváté zatáčce jsem ztratil trochu času, kromě toho si však myslím, že to bylo dobré kolo. Jsem velmi šťastný. Ztráta je stále celkem velká, musíme tedy pracovat a zítra to snad bude zajímavý závod.“

Foto: Getty Images / Charles Coates