Vettel není spokojen s Leclercovým chováním v italské kvalifikaci

Leclerc získal svou čtvrtou letošní pole position v kvalifikaci, ve které se jezdci tak moc snažili získat si co nejlepší pozici pro závěrečný pokus, že do něj v závěru třetí části nestihli někteří vůbec najet.

Mezi nimi byl také Vettel. V prvních pokusech v Q3 jel Vettel před Leclercem a pomáhal tak svému týmovému kolegovi vyvážet se za jeho vozem. Pro druhý pokus si oba jezdci měli pozice prohodit, a naopak Leclerc měl pomoci Vettelovi.

„Nejsem spokojen s tím, jak to probíhalo. Stejně jako řadě dalších jezdců se nám nepodařilo najet do druhého pokusu. V prvním pokusu jsem byl tím vpředu, byl jsem sám. Pro druhý pokus jsem neměl být tím vpředu,“ řekl Vettel.

Podle Vettela mohou za zdržení i další jezdci. „Snažil jsem se před ně dostat. Myslím ale, že tam byl mclaren a renault, které blokovaly cestu.“

Vettel nakonec obsadil čtvrté místo, nicméně věří, že kdyby měl možnost zajet druhý pokus a využít větrného pytle za Leclercovým vozem, mohl získat pole position.

„S vozem jsem spokojen, kvalifikace byla dobrá. Měl jsem opravdu dobré kolo, jen mě nikdo netáhl. To dnes udělalo rozdíl v tom, že máte nebo nemáte pole position.“

Leclerc vyloučil, že by Ferrari taktizovalo

Vítěz italské kvalifikace Leclerc popřel, že by se Ferrari snažilo taktizovat ve snaze připravit tým Mercedes o možnost získat pole position.

„Z naší strany to rozhodně nebylo úmyslné. I Seb měl na to získat pole position a my samozřejmě nechtěli obětovat jedno auto, abychom s druhým získali pole position,“ řekl Leclerc.

„Myslím, že k situaci, jaká se stala za druhou zatáčkou, by nemělo docházet. Byly tam dva vozy vedle sebe jedoucí 20 km/h a my je nemohli předjet. Myslím, že většina jezdců je chtěla předjet, ale neměli příležitost. Ta situace způsobila ke konci zmatek a některé vozy kvůli tomu nestihly najet do měřeného kola,“ popsal.

Foto: Getty Images / Peter Fox