Vettel není první. O vítězství přišli i Räikkönen, Schumacher, Senna nebo Prost

GP Itálie 1978: Mario Andretti → Niki Lauda

Jedna z velkých cen, která se do historie zapsala černým písmem. Startér závodu byl netrpělivý a odstartoval velkou cenu dříve, než všechny vozy zastavily. Vznikl zmatek, došlo ke kolizím, při kterých se těžce zranil Ronnie Peterson. Na následky zranění o den později zemřel.

Závod byl restartován o tři hodiny později. Vzhledem ke zhoršujícím se světelným podmínkám byl nakonec zkrácen.

Cílem závodu projel první Andretti před Villeneuvem. Oba však dostali minutovou penalizaci za ulitý start, které je odsunuly na šesté a sedmé místo. Závod vyhrál Lauda.

Mimochodem, dnes by trest za ulitý start přišel pravděpodobně už v průběhu závodu a znamenal by průjezd boxy. Pokud by se na to přišlo po závodě, pak by jezdec dostal ekvivalentní časový trest (20, 25 sekund).



Foto: Niki Lauda