Vettel neměl dostat přísnější penalizaci než já, říká Stroll

Vettel udělal v šestém kole závodu na italské Monze chybu v šikaně Variante Ascari. Na trať se však vrátil nebezpečným způsobem, při kterém narazil do právě projíždějícího vozu Lance Strolla a poškodil si přední křídlo.

Stroll skončil po kontaktu ve štěrkové únikové zóně. Ani on si však při návratu na trať nepočínal bezpečně a vjel do cesty Pierru Gaslymu, který se mu sice dokázal vyhnout, ale musel při tom vyjet mimo trať.

A zatímco Vettel dostal za svůj prohřešek trest stop&go na 10 sekund, Stroll musel za trest jen projet boxovou uličkou.

„Myslím, že bychom oba měli dostat stejný trest - průjezd boxy. Nevím, proč tomu tak nebylo. Myslím, že to skutečně není spravedlivé, protože to bylo stejné, co jsem udělal já,“ řekl Stroll, který kromě toho dostal také dva trestné body.

„Tím způsobem, jakým se vracel na trať, ji doslova zablokoval. Snažil jsem se mu vyhnout, ale při návratu na trať do mě narazil. Vrazil do mé pravé zadní části, a to mě roztočilo,“ popsal kontakt s Vettelem.

„I já se pak musel vrátit na trať, nebyl jsem schopen vidět nikoho, kdo přijížděl z pravé strany. Na výjezdu z desáté zatáčky jsem stál uprostřed trati, snažil jsem se proto jen uhnout z cesty a myslím, že se stalo něco podobného, jako když se vracel na trať Seb.“

Foto: Getty Images / Charles Coates