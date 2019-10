Vettel nemá selfie rád. Jednou ale udělal výjimku

Německý Sport Bild se zeptal Vettela, s kým by si chtěl udělat selfie. „Vlastně se mi selfies nelíbí, takže nemohu nikoho jmenovat,“ uvedl Vettel. „Ale udělal jsem to před pár lety s Angelou Merkelovou. Nějak jsem to chtěl. Řekl jsem ji: ‚paní Merkelová, omlouvám se, obvykle se mi nelíbí, když to lidé žádají, ale teď vás musím požádat o selfie.‛“ Fotografii nakonec Vettel získal.

V jiných případech ale Vettel selfie nedělá a nemá ani moc rád, když ho o to žádají fanoušci. Před dvěma lety o tomto tématu řekl: „Lidé přicházejí a ptají se, zda se mohou vyfotit... cvak a jsou pryč.“ Němec si postěžoval, že jen málo lidí si chce třeba popovídat.

„Často přemýšlím, co s tím lidé dělají. Nedávno mi někdo řekl: ‘Potřebuji to pro kamaráda, aby mi věřil.’ Odpověděl jsem: ‘To asi není důvěryhodný kamarád, když by nevěřil.’ Mám mnohem raději, když si někdo jen tak potřese rukou a pak popisuje, koho potkal.“

Foto: Getty Images / Clive Mason